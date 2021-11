Lkw-Fahrer fährt nach Kollision bei Rastatt einfach davon

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat sich nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Rastatt aus dem Staub gemacht, Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 57-Jährige in ihrem Chrysler auf der L77a in Richtung des Rastatter Tunnels. An der Kreuzung zur K3740 zwischen Rastatt und Steinmauern musste sie gegen 17.20 Uhr verkehrsbedingt anhalten.

Der vor ihr stehende Lkw-Fahrer legte aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich den Rückwärtsgang ein und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Pkw der 57-Jährigen entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.