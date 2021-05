Im Landkreis Rastatt könnten am Dienstag weitere Lockerungen in Kraft treten

Nach den Daten des Landesgesundheitsamts lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Rastatt am Mittwoch bei 45,4 und damit erstmals unter der entscheidenden Marke von 50. Dieser Wert muss an fünf Tagen in Folge unterschritten bleiben. Allerdings sind nicht die Zahlen des Landesgesundheitsamts, sondern des Robert Koch-Instituts entscheidend. Dieses hängt mit seinen Publikationen einen Tag hinterher. Demnach war also Donnerstag der erste Tag. Die fünf Tage wären damit am Montag voll. Das Gesundheitsamt würde noch am selben Tage eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlichen. Die Lockerungen träten dann am Dienstag, 1. Juni, in Kraft.