Weitreichende Lockerungen

Lockerungen ab Samstag: Landratsamt Rastatt löst Notbremse

Es hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, am Donnerstagmittag kam die offizielle Bestätigung des Landratsamts Rastatt: Am Samstag, 22. Mai, treten im Landkreis Rastatt Lockerungen in Kraft. Möglich ist das, weil die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt.