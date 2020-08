Neue Logistik-Zentren von Edeka und Lidl könnten Situation bei Rastatt-Nord weiter verschärfen

Das neue Edeka-Zentrallager in Rastatt eröffnet nächstes Jahr. Bis 2024 will außerdem Lidl einen riesigen Neubau bei Bietigheim hochziehen. Das könnte den ohnehin überlasteten A5-Anschlusspunkt Rastatt-Nord zum Kollaps bringen.

Die Autobahn-Anschlussstelle Rastatt-Nord ist am Anschlag. Mehr als 30.000 Fahrzeuge quälen sich dort jeden Tag auf die A5 rauf oder runter, ausgebremst von zahlreichen Ampeln und Staus. In den kommenden Jahren wird die Engstelle täglich mehrere hundert zusätzliche Lastwagen verkraften müssen. 2021 eröffnet Edeka sein Zentrallager in Rastatt, 2024 soll Lidl in Bietigheim folgen.

Der seit Jahren diskutierte Ausbau der Anschlussstelle wird dagegen noch lang auf sich warten lassen. Für Pendler könnten es bittere Jahre werden.

Edeka-Zentrallager bei Rastatt wird ähnlich groß wie der Petersdom

Die großen Handelsunternehmen kleckern nicht, sondern klotzen in Mittelbaden. Das künftige Edeka-Zentrallager ragt wie ein gigantisches Lego-Bauwerk neben der Autobahn in die Höhe. Die leuchtende Fassade wirkt wie aus vielen Steinchen zusammengesetzt. Doch trotz der verspielten Optik sind die Dimensionen riesig. Mit 340 Metern Länge und 120 Metern Breite hat das Gebäude eine ähnliche Grundfläche wie der Petersdom in Rom.