L’Oréal holt Packservice zu sich nach Muggensturm

Kistenweise Shampoo, Deo und Co wandern vom einen Karton in den anderen, werden zu Doppelpacks zusammengebunden oder in Sets gemischt. Denn bevor die Produkte von L’Oréal das im Frühjahr 2019 eröffnete Distributionszentrum in Muggensturm verlassen, werden sie von Packservice direkt vor Ort verpackt und etikettiert. Der Dienstleister nahm die angemietete Fläche Anfang Juli in Betrieb und weihte am Dienstag den größten der 23 Standorte des Unternehmens ein.

„Wir gehen dorthin wo die Ware ist – dorthin, wo der Kunde uns braucht“, betitelt Packservice seine Ausrichtung. Rund 8300 Quadratmeter nutzt der sogenannte Co-Packer auf dem L’Oréal-Gelände, über 3200 Plätze für Paletten stehen zur Verfügung.

Kooperation für Verpackung

Die Zusammenarbeit beider Firmen ist jedoch nicht neu: Packservice mit Sitz in Karlsruhe kümmert sich bereits seit vielen Jahren um die Produkte des Kosmetikriesen, bis zum Umzug vom Standort in Malsch auf dem Gelände des Dachser Logistikzentrums aus. Nun arbeite man Wand an Wand, erklärt Ralph Spiering, Inhaber von Packservice.

Was früher mit dem Lastwagen transportiert wurde, kommt jetzt mit dem Elektrostapler in die Halle.

„Die Reaktionsgeschwindigkeit hat sich verbessert“, betont er. „Zudem gibt es viel weniger Verkehr.“ Das sogenannte Campus-Konzept sei demnach auch mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie von L’Oréal und das Gebäude als CO2-neutralen Neubau optimal. „Was früher mit dem Lastwagen transportiert wurde, kommt jetzt mit dem Elektrostapler in die Halle“, so Spiering.

Packservice sucht Alternativen

Doch Packservice arbeite auch daran, die eigenen Prozesse umweltfreundlicher zu machen. „Wir testen derzeit in Österreich Alternativen wie Mehrwegbehältnisse“, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter. Zudem gestalte man Verpackungen mit den Kunden gemeinsam, um überflüssigen Verbrauch zu vermeiden.

Weniger Lastwagen

„Mehr als 3 000 Lastwagen sind zuvor zwischen der Produktion und Logistik in Karlsruhe und Malsch hin- und hergefahren“, erinnert sich L’Oréal-Manager Klemens Gschwandtner. Muggensturm sei bislang der einzige Standort mit einem direkt angegliederten Co-Packer.

L'Oréal lagert aus

Neben Packservice holt sich der Kosmetikkonzern auch weitere Dienstleister ins Haus: So übernimmt der Caterer L&D die Verpflegung der Mitarbeiter im gesamten Distributionszentrum in Muggensturm sowie in der Produktion in Karlsruhe. Bereits seit 2011 betreibt das Unternehmen am Standort Düsseldorf die Gastronomie. L&D mit Sitz im Rheinland führt bundesweit über 90 Betriebsrestaurants mit rund 1 200 Mitarbeitern. Anfang Juli eröffnete das Unternehmen seine L’Oréal-Kantine in der Region. „Wir erwarten nach Abschluss des Umzugs von L’Oréal ab Oktober eine hohe Auslastung“, erklärt L&D-Betriebsleiter Patrik Merkel.

Diesen Standort behalten wir.

Über 100 Mitarbeiter bringt allein Packservice mit – der Großteil davon arbeitete bereits in Malsch für das Unternehmen. „Diesen Standort behalten wir“, erklärt Spiering. Dort bediene man weiterhin Kunden über L’Oréal hinaus.