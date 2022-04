Aufregung am Ötigheimer Weg

Mann bedroht in Rastatt Waldarbeiter mit Messer und wird festgenommen

In einem Waldstück nahe des Ötigheimer Wegs in Rastatt ist am Donnerstagnachmittag ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei meldet, soll der 45-Jährige mehrere Personen mit einem Messer bedroht haben.