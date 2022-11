Mann greift Bundespolizisten am Rastatter Bahnhof an

Die Polizei hat am Dienstag einen Mann am Bahnhof in Rastatt festgenommen. Dieser beleidigte und attackierte diese zuvor. Weil der Mann sich in einem Ausnahmezustand befand, brachten sie ihn in eine Spezialklinik.

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag zwei Polizisten am Bahnhof in Rastatt angegriffen. Weil er sich mit der Zeit nicht beruhigte nahm diese ihn fest, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 13 Uhr bemerkten Bundespolizisten eine herumschreiende Person auf Bahnsteig 3. Als sie den Mann kontrollieren wollten, beleidigte er zunächst die Polizisten und versuchte dann diese anzugreifen.

Weil er sich mit der Zeit nicht beruhigte legte die Polizei ihm Handfesseln an. Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte der Mann die Polizisten weiter. Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand kam er nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik.