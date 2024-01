Mann hat in Rastatt Auffahrunfall mit über 2,5 Promille

Ein Mann ist am Donnerstagabend auf der Badener Brücke in Rastatt auf ein anderes Auto gerollt. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der Unfallverursacher schwer betrunken war.

Mit mehr als 2,5 Promille hatte ein 26 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend in Rastatt einen Auffahrunfall. Die Polizei teilte mit, dass er kurz vor 18 Uhr auf der Badener Brücke auf den Wagen einer vorausfahrenden 40-Jährigen rollte. Die leichte Kollision verursachte keine großen Schäden an den Autos.

Polizei eröffnet Strafverfahren gegen den Betrunkenen

Allerdings bemerkten Polizisten so den Alkoholpegel des Mannes und zogen seinen Führerschein ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, bei dem zusätzlich zu einer Geldstrafe sein Führerschein vermutlich für einen langen Zeitraum eingezogen wird.