Verfolgung ohne Erfolg

Mann ist in Rastatt mit gestohlenem Roller geflüchtet

Die Polizei hat am Dienstagnachmttag in Wintersdorf einen Rollerfahrer verfolgt, der ohne gültiges Versicherungskennzeichnen unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Rolle letztes Jahr in Ötigheim gestohlen wurde.