Mann legt in Rastatt betrunken Feuer in Hauseingang und schläft ein

In einem Hauseingang in Rastatt hat ein Mann am Sonntag Feuer gelegt und ist dann daneben eingeschlafen. Anwohner konnten die Flammen löschen.

Ein Feuer hat ein 43-Jähriger in einem Hauseingang in der Straße "Zur Leopoldfeste" in Rastatt in Nacht zum Sonntag angezündet. Die Polizei teilte mit, dass der Mann sich gegen 2 Uhr wohl wärmen wollte und dann an seiner Feuerstelle einschlief.

Anwohner bemerkten das Feuer als es schon etwa zwei Meter hoch war und schafften es, die Flammen selbstständig zu löschen. Über entstandene Schäden hat die Polizei noch keine Informationen.

Der Brandstifter konnte sich nicht an den Zugangscode seiner Wohnung erinnern

Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte bei dem zunehmend unkooperativen und aggressiven Mann keine gesundheitliche Beeinträchtigung feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Betrunkene konnte sich nicht an den Zugangscode seiner eigenen Wohnung erinnern, weshalb ihn die Polizisten über Nacht in Gewahrsam nahmen. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.