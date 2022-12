Nach der Kneipe

Mann lügt Polizei an und fährt mit 1,8 Promille: Führerschein weg

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Mann der Polizei bei einer Kontrolle in einer Bar als alkoholisiert aufgefallen. Obwohl er versicherte sich ein Taxi zu rufen, begegnete er ihnen später selbst am Steuer.