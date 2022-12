Mann springt in Rastatt auf die Motorhaube eines Autos

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Rastatt auf die Fahrbahn der Bahnhofstraße gerannt. Danach sprang er auf die Motorhaube eines Autos.

In der Bahnhofstraße

Nach dem riskanten Manöver des 30-jährigen Fußgängers am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 35-jährige Autofahrerin um kurz nach 5 Uhr in Richtung Karlsruher Straße unterwegs, als der Passant unvermittelt vor ihr auf die Straße gerannt sei.

Geistesgegenwärtig soll es der Frau nach eigenen Angaben und nach Angaben eines Zeugen gelungen sein, ihr Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Danach soll der 30-Jährige trotzdem auf ihre Motorhaube gesprungen sein und sich hierbei leichte Blessuren zugezogen haben. Der Wagen der Frau wurde hierbei nicht unwesentlich beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher sieht nun einen Strafverfahren entgegen, teilte die Polizei mit.