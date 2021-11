Mann stürzt bei Bauarbeiten in Rastatt drei Meter in die Tiefe

Bei Sanierungsarbeiten an einem Gebäude verlor der Mann das Gleichgewicht. Ein Hubschrauber brachte ihn anschließend in eine Klinik.

Bei Bauarbeiten an einem Gebäude in der Rastatter Militärstraße hat sich ein 51-jähriger Arbeiter am Montagnachmittag schwer verletzt. Wie die Polizei bekannt gab, war der Mann in etwa drei Metern Höhe damit beschäftigt, einen Holzsparren zu sanieren. Aus ungeklärter Ursache verlor er gegen 14.30 Uhr das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.

Nachdem ihn ein Notarzt erstversorgt hatte, brachte ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Karlsruher Klinik. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.