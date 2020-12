Um einem Auto das Parken zu ermöglichen, ist ein 54 Jahre alter Mann am Mittwochvormittag in Rastatt rückwärtsgefahren und hat dabei eine 89 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die hinter ihm die Straße überquerte. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Verkehrsbedingt hielt er laut Pressemitteilung der Polizei an. Um einem weiteren Verkehrsteilnehmer das Parken in einer Parklücke zu ermöglichen, setzte er knapp einen Meter zurück. Dabei übersah er die 89-jährige Frau, die hinter ihm die Straße überquerte. Die ältere Dame erlitt leichte Verletzungen, am Wagen des Mannes entstand kein Schaden.