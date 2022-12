Aufstiegsduell mit Sandro Wagner

Marco Wildersinn aus Rastatt bringt die Würzburger Kickers wieder auf Erfolgskurs

54 Punkte aus 23 Spielen – die Würzburger Kickers sind auf Kurs in Richtung direkte Rückkehr in die Dritte Liga. Entscheidend am Aufschwung beteiligt ist Marco Wildersinn, Fußballtrainer aus Rastatt.