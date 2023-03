Abschied aus Rastatt

Eventmanager Markus Lang sucht in Bad Herrenalb neue Herausforderung

Seit 2015 war Markus Lang zuständig für die Organisation vieler großer Veranstaltungen in Rastatt. Nun zieht es ihn nach Bad Herrenalb. Ein Projekt in Rastatt aber will er auf jeden Fall weiterführen.