Maskierter überfallt Tankstelle in Rastatt mit einem Messer

Ein maskierter Mann hat in Rastatt eine Tankstelle mit einem Messer überfallen. Der Täter wollte Geld, doch der Angestellte konnte ihn in die Flucht schlagen.

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle in der Plittersdorfer Straße in Rastatt überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, betrat ein Maskierter gegen 21.30 Uhr den Kassenraum. Der Mann bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld.

Im weiteren Verlauf, so die Polizei, soll der Täter in die Kasse gegriffen haben und nach einem kurzen Gerangel mit dem couragierten Mitarbeiter geflüchtet sein.

Polizei sucht Zeugen

Den Beschreibungen zufolge soll der Unbekannte etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre sein. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Kleidung, eine Kapuzenjacke und weiße Turnschuhe. Das Messer soll etwa 20 Zentimeter groß gewesen sein.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sollen sich unter der Rufnummer 0781/21-2820 melden.