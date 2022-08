Corona-Lage in Mittelbaden

Mehr Optimismus trotz mehr Infektionen: Corona-Inzidenz liegt in Mittelbaden deutlich höher als im Vorjahr

Wegen Corona schränkt sich fast niemand mehr ein. Dabei liegen die Infektionszahlen in diesem Sommer in Mittelbaden deutlich höher als im Vorjahr. Experten sind trotzdem optimistisch, dass sich die Lage im Herbst nicht so zuspitzt wie 2021. Es gibt allerdings einen Risikofaktor.