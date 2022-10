Mehrere Hundert Euro gestohlen: Unbekannte brechen in Bäckereifiliale in Rastatt ein

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag eine Bäckerei in Rastatt ausgeraubt. Das Polizeirevier Rastatt ermittelt jetzt.

Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Bäckereifiliale in der Straße „Im Baisert“ in Rastatt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter die Scheibe ein, um in das Innere zu gelangen.

Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld, informierte die Polizei weiter. Das Polizeirevier Rastatt ermittelt nun in dem Fall.