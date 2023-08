Eine gefährliche Lücke im Rastatter Radwegenetz könnte bis zum St. Nimmerleinstag klaffen. Den Abschnitt auf dem Murgdamm zwischen Franzbrücke und Badner Halle müssen Radfahrer wohl auf ewig meiden, wenn sie sich an die Regeln halten. Die Entwicklung mutet befremdlich an: Jahrelang ließ die Verwaltung die Öffentlichkeit im Glauben, irgendwann könne man den Murgdamm für die Radler aufrüsten. Die jetzt genannten K.O.-Kriterien kommen in dieser Deutlichkeit überraschend – auch wenn sie stichhaltig erscheinen. Nun ist guter Rat teuer.

Alternative auf Ortsdurchfahrt ist nicht zu verantworten

Die Alternative, Radfahrer auf die Ortsdurchfahrt zu verweisen, einer Bundesstraße mit 20.000 Fahrzeugen am Tag, ist eigentlich nicht zu verantworten. Ist jegliche Kreativität schon ausgereizt, oder ist eine Lösung für die Pedaleure zwischen Hilberthof und Badner Halle nicht doch machbar? Der Testversuch mit dem Pop-up-Radweg auf der Bahnhofstraße hat schließlich schon gezeigt, dass man Vorfahrten für die Radfahrer ebnen kann.

Der jetzige Zustand ist unbefriedigend. Zumal gar nicht sicher ist, ob eine 1b-Lösung mit einem Weg über das Brauereigelände überhaupt fahrradtauglich ist. Eine innenstadtfreundliche Lösung ist auch deshalb angeraten, weil der Tour-de-Murg-Weg aktuell von der Franzbrücke Richtung Bahnhof abzweigt. Derzeit werden also Zentrum und Radfahrer gleichermaßen abgehängt.