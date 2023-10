Einspruch-Gründe noch unbekannt

Rastatt nach der OB-Wahl: Je länger die Ungewissheit, desto mehr Spekulation

Der Schwebezustand in Rastatt nach dem Einspruch gegen die OB-Wahl hält für eine ungewisse Zeit an. Vorwürfe bleiben so lange unbeantwortet stehen. Es ist abzusehen, dass sich das politische Klima weiter erhitzt.