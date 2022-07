Migrantenorganisationen im Landkreis Rastatt schließen sich zusammen

Der Verein „Die Brücke“ hat das Ziel, Menschen zusammenbringen. „Als Verein,“ so Hatice Özütürk, „wissen wir, wie schwer sich migrantische Vereine mit der Bürokratie tun.“ Ein Netzwerk könne da unterstützen. Außerdem könnten sich die Vereine gegenseitig bei der Vorbereitung von Veranstaltungen unterstützen.

Das sieht auch Carmen Langenbacher so. Sie vertritt den Verein Euro-Italia: „Ich bin mit dem Club groß geworden. Er steht für Integration und die Förderung des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Kulturen“, sagt sie.

Das Zusammenleben in der Gesellschaft habe sich nicht erst durch die Corona-Pandemie verändert, gerade die Vereinslandschaft sei in einem gewaltigen Umbruch, so Langenbacher, im Landratsamt zuständig für die Projekt- und Ehrenamtskoordination.