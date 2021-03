Mit der Corona-Streife durch die Rastatter Innenstadt

Plötzlich wird es hektisch. Aufgescheucht rennen die Jugendlichen, die sich in den frühen Abendstunden an den Bänken am Postplatz treffen, davon. Manche verstecken sich in angrenzenden Hinterhöfen. Der Grund für die Flucht: Eine Polizeistreife nähert sich der Ansammlung, bei der Masken und Abstand keine Rolle spielen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Bänke werden am Tag danach ordentlich aufeinandergestapelt und mit gelben Flatterband umzogen. Der „Hotspot“ ist entschärft.

Am Vormittag sieht die Situation in der Innenstadt von Rastatt aber ganz anders aus. Thorsten Rütten und seinem Kollegen Sven Stecher kontrollieren die Einhaltung der Corona-Verordnung. An diesem Vormittag begleiten die BNN die beiden auf ihrem Rundgang.

Dass die Nase wahrscheinlich erst einmal etwas weiß bleiben wird, erfährt ein Mann, der sich im Schlosspark „etwas sonnen will“, wie er den Polizisten sagt. Denn die Allgemeinverfügung, die das Landratsamt vor wenigen Tagen erlassen hat, sieht das Tragen einer Maske auch im Schlosspark vor. Der Sonnenanbeter akzeptiert die bestehende Regelungen und maskiert sich.