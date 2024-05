In den städtischen Sozialwohnungen in der Rastatter Hohlohstraße kehrt keine Ruhe ein. Nun musste die Polizei eingreifen.

Einige Bewohner der städtischen Sozialwohnungen in der Hohlohstraße in Rastatt scheinen nicht zur Ruhe zu kommen. Wie am Donnerstag ein Betroffener dieser Redaktion berichtete, gab es am Dienstag, 30. April, erneut einen Vorfall mit einer mutmaßlich psychisch kranken Nachbarin. Diese Redaktion hat über den Fall bereits berichtet.

Auf Anordnung der Stadt musste die Frau mittlerweile in ein anderes städtisches Gebäude in der Hohlohstraße umziehen, weil sie den sozialen Frieden der Hausgemeinschaft gestört hatte. Nachbarn hatten sich zuvor monatelang bei der Stadt beschwert.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr sei die Frau an ihrer vorherigen Wohnadresse wieder ins Haus gelangt, erzählt der frühere Nachbar. Mit einem Schraubenzieher habe sie seine Wohnungstür traktiert. Die Frau sei völlig durchgedreht. Er habe dann per Notruf die Polizei gerufen.

Polizei ist zurückhaltend bei Taten im persönlichen Umfeld

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg bestätigt auf Anfrage dieser Redaktion den Vorfall, ohne auf Details einzugehen. Sie spricht von einer Sachbeschädigung, bei der eine Tür beschädigt worden sei.

Weil sich die Tat in einem persönlichen Umfeld, nämlich unter ehemaligen Nachbarn, abgespielt habe und sich ferner eine Beteiligte mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll, „halten wir die Informationen dazu, gerade im Hinblick auf den Persönlichkeitsschutz, begrenzt“, erläutert Pressesprecher Wolfgang Kramer.

Verletzt worden sei niemand. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der frühere Nachbar sorgt sich nun sehr, wie das weitergehen wird.