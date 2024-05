Müll rund um Altkleidercontainer in Rastatt-Niederbühl: Jetzt reicht’s

Nach erneuter Vermüllung rund um die drei Container in der Murgtalstraße in Niederbühl gibt der DRK-Ortsverein Rastatt den Standort auf.

Die Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden immer wieder für wilde Müllentsorgung missbraucht. Zuletzt am vergangenen Wochenende die drei Behältnisse auf dem Parkplatz an der Murgtalstraße gegenüber dem Schnick-Schnack in Niederbühl. Der DRK-Ortsverein Rastatt zieht nun die Konsequenzen und gibt den Standort auf. Es ist nicht der einzige Standort.

„Ich bin jetzt seit zehn Jahren Vorsitzender des Ortsvereins, und seit zehn Jahren gibt es Theater mit den Altkleidercontainern“, sagt Markus Merklinger im Gespräch mit dieser Redaktion. Schon sein Vorgänger im Amt des Ortsvorsitzenden habe mit dem Problem zu kämpfen gehabt. Es sei einfach nicht möglich, die wilden Müllablagerungen zu verhindern, bedauert der Rechtsanwalt.

Am besten die Altkleider direkt beim DRK abgeben

Obgleich der Bedarf an Altkleidern immens sei, so Merklinger weiter, sei der Schritt unvermeidbar. Der Standort in der Röttererbergstraße wird ebenso Opfer der „Müllvandalen“. Einer der zwei dortigen Container ergänzt die bereits vorhandenen in der Eschenstraße 27, wo der Ortsverein seine Kleiderkammer unterhält. Wer wirklich Interesse habe, Kleider zu spenden, liefere sie am besten persönlich in der Kleiderkammer ab. Sie hat Montag bis Donnerstag von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Alternativ stünden außerhalb der Öffnungszeiten die Container vor der DRK-Zentrale zur Verfügung, betont Merklinger. Mit der Aufgabe der beiden Standorte verbleiben noch zehn Altkleidersammelpunkte. Die blieben auch, so lange sie nicht vermüllt werden, versichert der Vorsitzende.

Rastatt ist mit dem Vermüllungsproblem nicht alleine. Am 20. März berichteten die BNN in ihrer Murgtalausgabe, dass der DRK-Ortsverein Gaggenau die Abschaffung aller Sammelstellen erwägt. Hintergrund hier: Neben dem Container bei der Festhalle in Bad Rotenfels wurde Sperrmüll inklusive Sofa, Matratzen und Autoreifen abgelegt. Auch der Gaggenauer DRK-Vorstand empfiehlt, Kleiderspenden in der dortigen Kleiderkammer abzugeben. Die Ortsvereine müssen den wilden Müll auf ihre Kosten entsorgen.