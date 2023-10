Grünanlage am Röttererberg

Mülleimer und Tütenspender in Rastatt gesprengt

Mehrmals hat es am vergangenen Samstag in der Grünanlage am Röttererberg geknallt. Zuletzt in der Nacht auf Sonntag. Ein Mülleimer und zwei Spender für Hundekotbeutel wurden gesprengt.