18-Jähriger ertrinkt im Kaltenbachsee in Muggensturm

Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch im Kaltenbachsee in Muggensturm ertrunken.

Im Kaltenbachsee in Muggensturm hat sich am Mittwochabend ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie das Polizeipräsidium Offenburg am Freitag mitteilte, soll ein 18-Jähriger gegen 18.30 Uhr laut Zeugen in den See gesprungen und nach kurzem Auftauchen untergegangen sein.

Rettungskräfte der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) fanden den leblosen Körper gegen 20.30 Uhr nach großer Suche im See und brachten ihn ans Ufer.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.43 Uhr]