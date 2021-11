An Halloween: Jugendlicher bedroht in Muggensturm Kinder und fordert Süßigkeiten

Für realen Schrecken sorgte ein Jugendlicher in Muggensturm, als er an Halloween auf eine Gruppe Kinder losging, die Süßigkeiten sammelnd um die Häuser zog.

Ein Jugendlicher hat am Sonntagabend in Muggensturm fünf Kinder bedroht und die Herausgabe von Süßigkeiten gefordert. Wie die Polizei mitteilt, waren die Kinder gegen 19.30 Uhr am Festplatz unterwegs, wo sie zu Halloween um die Häuser zogen um Süßigkeiten zu sammeln.

Hier kam der Jugendliche auf die Kinder zur und forderte sie auf, ihre Taschen zu leeren und ihm die gesammelten Leckereien zu übergeben. Als die Kinder dies verweigerten, schlug der Angreifer auf eines der Kinder ein. In dem Moment kam eine Familie vorbei, woraufhin der Unbekannte von den Kindern abließ und mit einer Gruppe Jugendlicher in Richtung Feuerwehrhaus flüchtete.

Dabei verlor der Angreifer sein Handy. Ein Zeuge nahm es an sich und übergab es der Polizei.