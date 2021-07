Bahnhof Muggensturm: vorbeifahrende Züge mit Steinen beworfen

Am Mittwochabend sollen drei Übeltäter am Muggensturmer Bahnhof gewütet haben. Neben dem gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr zerstörten sie ein Glashäuschen sowie die Außenwand eines dort ansässigen Firmengebäudes.

Wie die Polizeiinspektion Offenburg mitteilte, trieben sich am Mittwochabend am Muggensturmer Bahnhof Übeltäter umher, welche neben dem Eingriff in den Bahnverkehr außerdem einen enormen Sachschaden verursachten. Durch bisherige Zeugenhinweise konnte bisher festgestellt werden, dass es sich dabei um drei Unbekannte handelt. Diese sollen an dem Abend gegen 22.30 Uhr zunächst vorbeifahrende Züge bei der Durchfahrt im Bahnhof Muggensturm mit Steinen beworfen haben, wobei es allerdings zu keiner Beschädigung kam. Weiterhin sollen die Tatverdächtigen das Glashäuschen auf Gleis 2 zerstört, und Schäden an der Außenwand des angrenzenden Firmengebäudes verursacht haben.

Die Bundespolizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise, da es sich bei einem Steinwurf gegen einen Zug um einen schwerwiegenden Eingriff handelt, der lebensgefährlich sein kann. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird darum gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/91900 in Verbindung zu setzen.