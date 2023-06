Beringung der Storchenkinder in Muggensturm ist in vollem Gange

Mit etwas Ruckeln und nach kleineren Anlaufschwierigkeiten setzte sich der Hubsteiger des Energieversorgers eneRegio in Bewegung. Aufgabe des Fahrers Jürgen Rabold war es, möglichst dicht an den Horst hinter dem Rathaus heranzufahren, so dass der Storchennachwuchs begutachtet und beringt werden konnte.

Dieser zeitaufwändigen und nicht immer einfachen Aufgabe haben sich Annette Jung aus Bischweier und Stefan Eisenbarth aus Gernsbach verschrieben. Alljährlich sind die beiden Storchenfachleute im Frühjahr und Frühsommer unterwegs, um bei den über 80 Horsten im Landkreis nach dem Rechten zu schauen.

Plastiktüten und Schrott im Storchennest

Dabei stehen zunächst Reinigungsarbeiten in den häufig recht großen Horsten an. Hier muss oft Müll entfernt werden, den die Tiere aufgesammelt und zum Nestbau verwendet haben. Die Palette reicht dabei von Plastiktüten über Kabelbinder bis hin zu Schnüren und Schrottteilen. Aber auch Tiere, die nach der zurückliegenden Brut im Vorjahr im Nest verendet sind, werden von den Storchenfreunden sachgerecht entsorgt. Auf diese Weise werden dem nächsten Storchenpaar gute Ausgangsbedingungen für eine neue Brut geschaffen.

Damit derartige Aufgaben durchgeführt werden dürfen, ist eine Zertifizierung erforderlich. „Als offizielle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Max-Planck-Institutes in Radolfzell sind wir für diese Aufgabe ausgebildet und auch zur Durchführung berechtigt“, erläutern Annette Jung und Stefan Eisenbarth, der sich auch um Steinkäuze kümmert.

Seit über zwölf Jahren beobachtet Thea Wittmann das Geschehen im Horst in der Burgwiese hinterm Rathaus. Sie lebt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem auf einem eigens erstellten Akazienstamm befindlichen Nest und kann von ihrer Wohnung aus täglich beobachten, was sich bei den Nachbarn tut. Zusammen mit ihren Enkelkindern Hannes und Leo beobachtet sie genau, wie die Storchenbetreuer die Beringungsaktion an diesem Morgen durchführen.

Überraschung im Storchennest in Muggensturm

Gesichert durch Gurte fährt Stefan Eisenbarth mittel Hubsteiger direkt an den Rand des Horstes. Hier haben sich die beiden Jungstörche, die etwa vier bis sechs Wochen alt sind, mit einem Totstellreflex tief in das weich ausgefütterte Nest geduckt. Zu seiner Überraschung findet er noch ein Ei, das aber offensichtlich nicht mehr ausgebrütet wird.

Mit geübten Handgriffen hält er das Jungtier und befestigt über dessen linker Ferse eine codierte Marke. Sie trägt die Bezeichnungen DE für Deutschland und R für Radolfzell. Außerdem befindet sich eine Nummer darauf, so dass das Tier immer identifiziert und seine Herkunft nachgeprüft werden kann.

Es folgt ein Gesundheits-Check, bei dem geprüft wird, ob beispielsweise am Schnabel oder den Beinen Missbildungen vorliegen. Er wirft auch einen Blick in den Schnabel. Hier befinden sich immer wieder Reste von Gras oder Erde, die bei dieser Gelegenheit entfernt werden können. Die gesamte Beringungsaktion verläuft rasch und routiniert. Nach kurzer Zeit kommen die Jungtiere wieder zur Ruhe und die Elterntiere, die das ganze Geschehen mit lautem Klappern aus der näheren Umgebung beobachtet haben, können zu ihrem Nachwuchs zurückkehren.