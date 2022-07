Vakanz soll nicht spürbar sein

Harald Unser hat bis September die Bürgermeisterrolle in Muggensturm übernommen

Der 29 Jahre lang in Muggensturm amtierende Bürgermeister Dietmar Späth ist OB in Baden-Baden, während der neue Rathauschef Johannes Kopp erst Anfang September anfängt. In der Zwischenzeit lenkt Bürgermeisterstellvertreter Harald Unser die Geschicke im Ort.