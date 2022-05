Nachfolge von Dietmar Späth

Bürgermeisterwahl in Muggensturm: Johannes Kopp ist erster Kandidat

Zwei Wochen hat er in die Gemeinde „reingehört“, nun steht es fest: Johannes Kopp (SPD) ist der erste Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 10. Juli in Muggensturm.