Dietmar Späth wird in Muggensturm zum zweifachen Ehrenbürger

Nach fast 29 Jahren an der Spitze von Muggensturm haben fast 600 Gäste in einer emotionsgeladenen Feier ihren Ex-Bürgermeister Dietmar Späth verabschiedet.

Bei einigen der rund 600 Gäste kullerten Tränen über die Wangen. Und auch bei der Hauptperson des Abends war das steigende Wasser in den Augen bisweilen nicht zu übersehen. „Ich habe noch nie so viel geheult wie in den letzten Wochen“, gestand Dietmar Späth (parteilos), der fast 29 Jahre lang an der Spitze Muggensturms stand und der nun in einer fast dreieinhalbstündigen Feier bei tropischen Temperaturen in der Wolf-Eberstein-Halle verabschiedet wurde. Bereits an diesem Montag wird er offiziell als Oberbürgermeister in Baden-Baden eingeführt.

Eine riesige Flut an Lob und Dank prasselte auf Späth hernieder. Und – auch nicht gerade alltäglich – gleich zwei Mal wurde er an diesem Abend zum Ehrenbürger ernannt. Zum einen nach einhelligem Gemeinderatsbeschluss von seiner Heimatgemeinde Muggensturm, wo er nach dem früheren Dekan Willi Kunzmann der Zweite ist, der diese Auszeichnung erhalten hat.

Zum anderen gelang es Filippo Gasperi, Bürgermeister aus der seit 20 Jahren mit Muggensturm partnerschaftlich verbundenen italienischen Stadt Gradara, Späth kurze Zeit sprachlos zu machen. Denn der neue Baden-Badener OB ist ab sofort zugleich der erste Ehrenbürger Gradaras. „Wir zeigen damit die enge freundschaftliche Verbindung zu ihm. Sein Bild wird immer über meinem Schreibtisch hängen“, sagte Gasperi.

In fast 29 Jahren rund 71 Millionen Euro investiert

Die Laudatio auf den bisherigen Rathauschef hielt Bürgermeister-Stellvertreter Harald Unser Er erinnerte an die Überredungskünste einer kleinen Muggensturmer Delegation, die Späth 1993 in dessen Haus in Önsbach dazu motiviert hatten, sich in Muggensturm als Bürgermeister zu bewerben. „Nach einem sehr munteren Gespräch, zwei Flaschen Spätburgunder sowie unserem zähen und rustikalen Charme war das Eis gebrochen“, berichtete Unser.

Er rief nochmals die die enorme Vielfalt an Projekten ins Gedächtnis, die Späth in den vergangenen fast 29 Jahren in Muggensturm realisiert hatte, mit Investitionen von rund 71 Millionen Euro: „Es ist ihm gelungen, aus einem eher unauffälligen Dorf eine wirtschaftlich gesunde Gemeinde auf der Überholspur zu entwickeln“, erklärte Unser und befand: „Sein Agieren war all die Jahre immer menschlich korrekt, planvoll, ehrlich, innovativ und zielstrebig.“

Sein Bild wird immer über meinem Schreibtisch hängen. Filippo Gasperi, Bürgermeister aus Gradara

Der zweite Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Schneider versprach den Baden-Badenern, dass „sie einen OB bekommen, der einfach anders ist als die meistens Üblichen – und das ist ein Kompliment. Der neue Landrat Christian Dusch befand, dass Muggensturm als schuldenfreie Gemeinde „blendend da steht“ und „die Blüten von Späths Arbeit überall zu bestaunen sind.“

Als leidenschaftlicher Teamplayer hab er stets um die besten Lösungen gerungen. Seine ausgleichende Wesensart sowie seine innovative und kooperative Persönlichkeit hätten dabei stets geholfen, meinte der Landrat. Der Landkreis verliere mit ihm „einen begnadeten Kommunalpolitiker, weitsichtigen Planer und virtuosen Netzwerker“.

Ein Elektro-Moped als Antwort auf die Dienstwagen-Diskussion

Ein Raunen ging durch die Halle, als Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler nicht nur die hervorragende Zusammenarbeit mit Späth würdigte, sondern ihm obendrein ein Elektro-Moped mit Doppelsitzbank als Präsent mitbrachte, gleichsam als Antwort darauf, dass „es in Baden-Baden offenbar keine anderen Probleme als den Dienstwagen des neuen OB gibt“, wie Mußler schmunzelnd bemerkte.

Der zum neuen Dekan aufgestiegene Pfarrer Ulrich Stoffers überreicht Späth einen Teil der Kirchturmspitze der Maria Königin-Kirche, die derzeit saniert wird. Auch Fußballtrikot des FVM und der fußballspielenden Landkreis-Mannschaft durfte er neben vielen andern Geschenken in Empfang nehmen.

Video-Botschaften der Rathaus-Mitarbeiter

In den Reigen der vielen Grußworte reihten sich auch Ötigheims Bürgermeister Frank Kiefer, die Vereinssprecher Manfred Kappler und Hans Hobl, sowie der frühere Bürgermeister aus Gradara, Sandro Sorbini ein. Mitarbeiter aus dem Rathaus hatten zudem eine launige Videobotschaft übermittelt, genauso wie Bodo Oehme aus der Partnergemeinde Schönwalde-Glien. Zudem erlebten die Gäste eine Bilderschau über Späths Aktivitäten seit 1993.

Für die musikalische Begleitung an dem von Anton Jany moderierten Abend sorgten der Musikverein, der Männergesangverein, der Arbeitergesangverein einige Seniorinnen und Senioren sowie Heidi Bechler und Adolf Riedel mit einer eindrucksvollen musikalischen Hommage an Späth. Die Tränen waren bei ihm danach endgültig nicht mehr zu halten und er gestand: „Ich gehe mit großem Wehmut.“