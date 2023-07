Ein Fußballtag für Mädchen, Mütter und Freundinnen

Auf dem nagelneuen Sportplatz des Fußballvereins Muggensturm soll an diesem Samstag einiges geboten sein. Allerdings gilt: Girls only – nur Mädchen dürfen an dem Aktionstag teilnehmen, er soll ganz im Zeichen des Mädchenfußballs stehen. Jugendtrainerin Jessica Karcher berichtet, warum das so ist.

Schnuppertraining, Turnier und Freundschaftsspiel

Der FV Muggensturm veranstaltet an diesem Samstag ab 10 Uhr den „Tag des Mädchenfußballs“. Was ist dabei geboten?

Stefanie Karcher Wir haben versucht, ein buntes Programm zusammenzustellen. Los geht es von 10 bis 11 Uhr mit einem Schnuppertraining. Eine kleine Vitamin- und Snackbar steht kostenlos für die Teilnehmerinnen bereit. Anschließend gibt es ein Mutter-Tochter-Freundinnen-Turnier, bei dem unsere Jugendspielerinnen, aber auch deren Mütter und alle anderen Mädchen, die das Fußballspielen gerne mal ausprobieren möchten, teilnehmen können. Der Hauptact ist dann um 14.30 Uhr ein Freundschaftsspiel zwischen den Damenmannschaften des SC Sand und des SV Hegnach. Beide spielen in der Zweiten Bundesliga. Die Spielerinnen geben anschließend auch Autogramme. Die Teilnehmerinnen am Aktionstag können am Samstag auch das DFB-Fußballabzeichen erwerben. Für das leibliche Wohl sorgen unser Clubhaus-Team sowie das Muggensturmer Eiscafé „Ciao“ mit seinem Eiswagen.

Wer kann am „Tag des Mädchenfußballs“ mitmachen?

Stefanie Karcher Mädchen aller Altersgruppen, die Lust haben, mal das Fußballspielen im Verein auszuprobieren oder wieder einzusteigen. Wir wollen ihnen einfach ermöglichen, mal in Kontakt mit dem Ball zu kommen. Eine Anmeldung unter fvm-jugendleiter@web.de oder per Whatsapp unter (01 78) 7 14 90 60 wäre wünschenswert, ist aber nicht verpflichtend. Wer mag, kann auch einfach vorbeikommen an diesem Samstag.

Was hat den FVM dazu bewogen, sich beim Verband als Ausrichter des Aktionstags zu bewerben?