Fahrerin nach Verkehrsunfall in Muggensturm schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ist es am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 67 in Muggensturm gekommen. Eine 20-Jährige befuhr die Straße kurz nach 16 Uhr von Muggensturm kommend und wollte links auf die B462 auffahren, teilte die Polizei mit. Hierbei missachtete die Fahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt einer herannahenden 55-jährigen Fahrerin.

Diese fuhr der 20-Jährigen in Richtung Muggensturm entgegen und die Fahrzeuge kollidierten. Die L67 musste kurzzeitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen ist mit einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu rechnen. Die 55-jährige Frau wurde bei der Kollision schwer verletzt und wurde umgehend in eine Klinik gebracht.