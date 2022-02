Feuer in Werkhalle im Muggensturm

Eine Fördertechnik brennt in einer Muggensturmer Werkhalle und verursacht einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Feuerwehreinsatz am Morgen

Das Auslösen der Brandmeldeanlage in einer Werkhalle hat am frühen Mittwochmorgen für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Draisstraße gesorgt.

Ursache war eine Rauchentwicklung, die gegen 0.40 Uhr durch eine brennende Fördertechnik in einem Gärtunnel entstand, teilte die Polizei mit.

Durch das Eingreifen der Mitarbeiter und der Feuerwehr war der Brand schnell gelöscht. Nach Freigabe der Feuerwehr wurden die Arbeiten an den anderen Fertigungsstellen wieder aufgenommen.

Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.