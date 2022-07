Garage in Muggensturm brennt

Bei einem Garagenbrand in Muggensturm ist ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Eine Garage in der Friedrich-Ebert-Straße in Muggensturm hat am Sonntagabend aus derzeit unbekannter Ursache angefangen zu brennen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Bei Eintreffen der Polizei gegen 18:40 Uhr, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, sodass sich das Feuer nicht auf das angrenzende Wohngebäude ausbreiten konnte.

Die Bewohner des Hauses bemerkten den Brand rechtzeitig und verließen das Anwesen. Einer der Hauseigentümer hat eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.