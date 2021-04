Grünflächen und neue Parkplätze entstehen

Die ersten Baumaschinen sind angerückt und die Baggerschaufeln verrichten schon ihren Dienst: Der Startschuss ist gefallen für ein Großprojekt, das in Muggensturm seit Jahren diskutiert und nun umgesetzt wird. Es geht um die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes, die das Land Baden-Württemberg aus Mitteln des Landessanierungsprogrammes mit 60 Prozent fördert. „Es gab verschiedenste Planungen und unterschiedliche Ideen und Vorstellungen dazu“, sagt Bürgermeister Dietmar Späth. Dabei sei auf spektakuläre Lösungen verzichtet und statt dessen eine passendes, praktikables Konzept entwickelt worden, um die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. Das gesamte Vorhaben erstreckt sich über insgesamt fünf Bauabschnitte, die in den nächsten Jahren nacheinander umgesetzt werden sollen. Den Anfang macht der Bereich zwischen der Beethovenstraße und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße Insgesamt rund 450.000 Euro werden in die Ausbauarbeiten in diesem Bereich investiert. „Das Angebot ist günstiger als erwartet geplant“, sagt Bauleiter Ulrich Haderer vom zuständigen Fachbüro Wald+Corbe, nachdem zunächst rund 600.000 Euro dafür veranschlagt worden waren. Im Untergrund sollen dabei Hausanschlüsse saniert sowie Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Gas erneuert werden. Die Straßenoberfläche erhält einen neuen bituminösen Belag, der rund 800 Quadratmeter umfasst. Zudem entstehen 32 neue Parkplätze. „Damit wollen wir den Parkdruck vermindern“, sagt Bürgermeister Späth. Oft stünden die Autos „kreuz und quer“ in dem Gebiet, so dass durch die zusätzlichen Parkflächen die Situation verbessert werden soll. Eingebunden werde darin eine umfangreiche Begrünung, unter anderem mit drei Meter breiten Beeten und neun neuen Bäumen. vorgesehen ist, den Gehwegbereich und die Parkplätze mit einer Pflasterfläche aufzuwerten, erklärt Haderer. Bestandteil des ersten Bauabschnittes ist überdies der behindertengerechte Ausbau der der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße. Unberührt von den baulcihen Veränderungen im umfeld bleibt zunächst das Bahnhofsgebäude selbst. Es befindet sich zwar im Besitz der Gemeinde. Momentan kann es aber nciht so genutzt werden, wie es sich die Verantwortlchen im Rathaus wünschen. Grund: Es beinhaltet noch ein Stellwerk, auf das die Deutsche Bahn momentan noch benötigt. „Erst wenn der Rastatter Tunnel in Betrieb genommen wird, die Streckentechnik und der ganze Zugfahrplan neu aufgestellt werden muss, wird das Stellwerk nicht mehr gebraucht“, berichtet Späth von entsprechenden Mitteilungen der Bahn. Der Bürgermeister kann sich gut vorstellen, in dem Gebäude etwa ein Cafe oder eine „Kreativwerkstatt“ unterzubringen. Späth vertraut dabei auf die Ideen der kreativen Kräfte im Ort. Während der Arbeiten in der Straße Hohenrain, zwischen Beethoven- und Dietrich-Bonhoeffer-Straße werde die Verkehrsführung mittels einer Ampelanlage geregelt, betont Haderer, wobei auch die Zufahrt zu den Grundstücken nur in eingeschränkter Form möglich sei. Nach dem vorliegendenzeitplan soll der erste Bauabschnitt bis Ende Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Wann es dann genau weitergeht, ist allerdings noch unklar. Die Umgestaltung des Bereiches zwischen Bahnhofstraße und Beethovenstraße soll entweder 2022 oder auch erst 2023 beginnen. dafür sind Kosten von rund 1,3 Millionen Euro geplant. „Das hängt von unserer Haushaltslage ab“, mag Späth im Blick auf die zusätzlichen Belastungen durch Corona hier noch keinen konkreten Termin nennen. In den folgenden Jahren sollen dann auch noch weitere Abschnitte, etwa zwischen Bahnhofsplatz und Vogesenstraße sowie der Kreuzungsbereich der Beethoven- und Vogesenstraße, modernisiert werden. Das gesamte Projekt erhalte „nur das Wesentliche, das, was wirklich gebraucht wird“, hatte Joachim Schneider (CDU) vor Jahresfrist in einer Gemeinderatssitzung zu dem Thema betont. Harald Unser (MBV) betonte damals, dass „es um praktikable Lösungen und keinen Schnickschnack geht.“