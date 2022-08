Erste Hilfe im Notfall

Herzinfarkt beim Tischtennis-Match: Wie Muggensturmer Sportler Peter Schadowski das Leben retteten

Bei einem Tischtennis-Match fällt Peter Schadowski plötzlich um. Drei Tage später wird er in der Helios-Klinik in Karlsruhe wach. Von dem Kampf um sein Leben in der Sporthalle weiß er nichts.