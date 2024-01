Großer Fastnachtsumzug

Hexen, Geister, Teufel, Trolle: In Muggensturm huldigen 2.500 Narren der schwäbisch-alemannischen Fastnacht

Es ist der erste große Fastnachtsumzug in Mittelbaden überhaupt – entsprechend groß der Andrang am Sonntag in Muggensturm. Der Verein Alte Gross feiert 35-jähriges Bestehen – und 81 Fußgruppen mit rund 2.500 Hästrägern aus ganz Baden-Württemberg präsentieren ein farbenfrohes, aber für manche auch furchterregendes Schauspiel an Masken und Kostümen. Fröhlich feiern die zahlreichen Besucher an der Umzugsstrecke mit. Viele kommen ebenfalls kostümiert. Man merkt: die Lust auf die närrische Jahreszeit ist groß.