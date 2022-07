Diesen Sonntag wird entschieden, wer künftig die Geschicke Muggensturms leitet. Die Antwort wird am Wahlabend gegen 19 Uhr erwartet, dann soll das Ergebnis feststehen.

Es ist ein spannendes Duell, und diesen Sonntag wird es entschieden. Wer lenkt künftig die Geschicke Muggensturms, Johannes Kopp (SPD) oder Veronika Laukart (CDU)? Die Antwort wird am Wahlabend gegen 19 Uhr erwartet, dann soll das Ergebnis feststehen.

Es wird eine Zäsur für die Gemeinde. 28 Jahre lang war Dietmar Späth Bürgermeister. Der hat sich indes erfolgreich als Oberbürgermeister in Baden-Baden erworben und sein Amt in der Kurstadt am 10. Juni angetreten.

Wer ihm nachfolgt, darüber können nun knapp über 5.000 Wahlberechtigte abstimmen. Drei Wahllokale stehen am Sonntag bereit – im Rathaus, in der Albert-Schweitzer-Schule und in der Kinderkrippe Storchennest –, und alle drei sind rollstuhlgerecht, wie Wahlsachbearbeiter Bernhard Hoffmann im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert.

Von 8 bis 18 Uhr sind sie geöffnet, dann wird ausgezählt. 35 Wahlhelfer hat die Gemeinde nach jetzigem Stand am Sonntag im Einsatz.

800 Muggensturmer haben bereits gewählt

Derweil sind bis Donnerstag etwa 1.100 Anträge auf Briefwahlunterlagen im Muggensturmer Rathaus eingegangen – „deutlich weniger als bei den letzten Bundestags- und Landtagswahlen“, wie Hoffmann sagt. Nicht festzustellen ist indes, ob dies auch ein Hinweis auf ein womöglich geringeres Wahlinteresse ist.

Vielleicht wollen auch mehr Wahlberechtigte wieder direkt am Wahltag ihre Stimme abgeben. Die Pandemie ist längst kein so großes Thema mehr wie damals, und vielleicht verbinden manche den Weg zum Muggensturmer Volksfest, das an diesem Wochenende stattfindet, auch mit dem Weg ins Wahllokal.

„Geht bitte wählen“, lautet denn auch der von Hauptamtsleiter Claus Gerstner formulierte Appell aus dem Rathaus. Das Wahlrecht sei „das größte Gut, das wir in der Demokratie haben“.

Fest steht unterdessen: 800 Muggensturmer haben bereits gewählt – so viele Briefwahlumschläge sind laut Hoffmann bis Donnerstagvormittag im Rathaus angekommen.

Vorne auf dem Wahlzettel steht Johannes Kopp, weil er Ende Mai als Erster seine Bewerbung abgegeben hatte. Der 37-Jährige ist Geschäftsführer des Verwaltungs- und Serviceamts im evangelischen Kirchenbezirk und hat früher bereits im Muggensturmer Rathaus gearbeitet.

Veronika Laukart hatte den 20. Juni als letzten Tag der Bewerbungsfrist genutzt, um ihre Kandidatur einzureichen. Die 42-Jährige ist seit 2017 Bürgermeisterin in Au am Rhein; davor war sie im Durmersheimer Rathaus tätig, zuletzt als Hauptamtsleiterin.

Ergebnis der Wahl in Muggensturm gegen 19 Uhr erwartet

Wer das Rennen macht, soll gegen 19 Uhr feststehen, heißt es. Bürgermeister-Stellvertreter Harald Unser verkündet das Ergebnis auf dem Rathausvorplatz, dann können Glückwünsche überbracht werden.

Da bei einem Duell der oder die Erstplatzierte in der Regel auch die absolute Mehrheit, also über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, muss nicht mit einer etwaigen Neuwahl zwei Wochen später gerechnet werden.

Geplant ist, so Gerstner, dass der Musikverein aufspielt und die Feuerwehr gemeinsam mit dem Bauhof einen Bürgermeistermaien auf den Rathausvorplatz aufstellt. Wie der Sieger oder die Siegerin dann den weiteren Abend bestreitet, ist deren Sache – er oder sie sind jedenfalls „eingeladen, die Bevölkerung einzuladen“.