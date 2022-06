Folgt Johannes Kopp oder Veronika Laukart auf Dietmar Späth als Bürgermeister von Muggensturm? Das Interesse an dieser Frage ist groß, wie die Kandidatenvorstellung am Donnerstag gezeigt hat.

Johannes Kopp (SPD) oder Veronika Laukart (CDU): Wer folgt Dietmar Späth auf dem Chefsessel im Muggensturmer Rathaus? Dies bestimmen am Sonntag, 10. Juli, etwas mehr als 5.000 Wahlberechtigte.

Das Interesse scheint groß: Zum jetzigen Zeitpunkt sind rund 1.000 Briefwahlunterlagen angefordert worden, wie Wahlsachbearbeiter Bernhard Hoffmann auf Nachfrage unserer Redaktion informiert – und rund 200 Muggensturmer haben ihre Stimme bereits abgegeben.

Am Donnerstagabend stellten sich die beiden Duellanten um den Bürgermeisterposten nun rund 450 Zuhörern in der Wolf-Eberstein-Halle. Die Live-Übertragung der Veranstaltung wurde zudem online an rund 200 Bildschirmen verfolgt.

Johannes Kopp und Veronika Laukart hatten in Muggensturm 20 Minuten Zeit

Beide Kandidaten hatten jeweils 20 Minuten Zeit – zwölf für die Bewerbungsrede und acht für die Beantwortung von Fragen. Den Anfang machte Johannes Kopp; der 37-Jährige hatte Ende Mai als erster seine Bewerbung abgegeben.

Kopp ist aktuell Geschäftsführer des Verwaltungs- und Serviceamts im evangelischen Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt und hat in früheren Jahren bereits im Muggensturmer Rathaus gearbeitet.

Veronika Laukart hatte den 20. Juni als letzten Tag der Bewerbungsfrist genutzt, um ihre Kandidatur einzureichen. Die 42-Jährige ist seit 2017 Bürgermeisterin in Au am Rhein. Auch sie ist Verwaltungsfachwirtin.

Dietmar Späth ist jetzt Stadtoberhaupt von Baden-Baden

Vor ihrer Wahl in Au war sie im Durmersheimer Rathaus tätig, zuletzt als Hauptamtsleiterin. Die Bürgermeisterwahl ist erforderlich, nachdem der langjährige Muggensturmer Rathauschef Dietmar Späth zum Oberbürgermeister in Baden-Baden gewählt worden ist. Am 10. Juni hat er dort sein Amt angetreten.