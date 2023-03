Tipps von Katzenstimme Rheinstetten

Katze randaliert in fremder Wohnung in Muggensturm

Auf dem Boden verbreiteter Müll, Fellreste und Blutspritzer: Nicht die eigene, sondern eine fremde Katze treibt seit einigen Wochen in einer Wohnung in Muggensturm ihr Unwesen. Was dagegen getan werden kann?