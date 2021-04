Kind wird auf der L 607 bei Muggensturm von Auto angefahren

Ein 38-jähriger Autofahrer hat am Montagabend auf der L 607 bei Muggensturm ein Kind mit seinem Fahrrad erfasst. Der Junge wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Mit schweren Verletzungen musste am Montagabend ein Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik geflogen werden, nachdem es mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Laut dem Polizeipräsidium Offenburg war der Junge gerade dabei die L 607 zu überqueren, als er kurz nach 18.30 Uhr mit einem in Richtung Malsch fahrenden Auto kollidierte.

Beim Versuch auszuweichen, überfuhr der 38 Jahre alte Autofahrer ein Verkehrszeichen und riss es aus der Verankerung. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 15.500 Euro geschätzt. Der 38-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.