Kirche in Muggensturm ist barrierefrei zugänglich

Der barrierefreie Zugang in die Katholische Kirche Muggensturm ist vor einigen Jahren durch eine Rampe am Seiteneingang ermöglicht worden. Die große und schwere Eingangstür stellte jedoch ein weiteres Hindernis dar.

Wie die katholische Kirchengemeinde Vorderes Murgtal in einer Pressemitteilung informierte, beschloss sie, die Tür am Seiteneingang entsprechend umzurüsten. Bedingt durch Corona etwas verspätet konnte dieser Umbau Ende Februar umgesetzt und die nun automatische Tür in Betrieb genommen werden. „Sie lässt sich nun mit einem einfachen Tastendruck öffnen. Der Weg für einen wirklichen barrierefreien Zutritt ist somit komplett ermöglicht worden“, heißt es dazu in der Mitteilung weiter.

„Wir bedanken uns herzlich für die finanzielle Unterstützung beim Förderverein für sozialen und caritativen Aufgaben, der Gemeinde Muggensturm und der VR-Bank Muggensturm“, so die Kirchengemeinde.