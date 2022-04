Kollision: Junge fährt 64-Jährige mit Tretroller in Muggensturm an

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einer Fußgängerin ist es am Dienstagmittag gegen 15.30 Uhr in der Malscher Straße gekommen. Ein 6-Jähriger fuhr mit seinem Tretroller aus einem Spielplatz heraus, so die Polizei.

Dabei übersah er wohl eine 64-jährige Frau und kollidierte mit ihr. Die Fußgängerin verlor offenbar das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei brach sie ihren Unterarm. Zur Versorgung wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.