Kunzmann hinterlässt in Muggensturm bleibende Spuren

Unkompliziert, weltoffen und äußerst beliebt: So bleibt Willi Kunzmann wohl all jenen in Erinnerung, die ihn gekannt haben. Nun ist der Muggensturmer Ehrenbürger, der zuletzt in Mannheim lebte, im Alter von 90 Jahren gestorben. Im Januar 1967 kam er als katholischer Pfarrer nach Muggensturm, wo er von 1972 bis 2002 auch als Dekan wirkte.

2002 zum Ehrenbürger ernannt

Ob seiner Verdienste erhielt er im Jahr 2000 die Muggensturmer Bürgermedaille. Gut zwei Jahre später wurde er zum Ehrenbürger Muggensturms ernannt. Kunzmann hat bleibende Spuren in der Gemeinde hinterlassen. In seiner Amtszeit wurde unter anderem der Kirchplatz neu gestaltet, die Orgel renoviert und zwei neue Kindergärten sind entstanden.

Wesentlichen Anteil hatte er überdies an der Einrichtung der Sozialstation St. Franziskus. Eng verbunden war er stets mit der Muggensturmer KJG, an deren Aufbau er entscheidend beteiligt war. Bei einem Empfang anlässlich seines 85. Geburtstages in Muggensturm hatte der damalige Bürgermeister Dietmar Späth betont, dass für Kunzmann „der Dienst am Nächsten zu jeder Zeit zu seinen Maximen zählte“.

Der Dienst am Nächsten zählte zu jeder Zeit zu seinen Maximen Dietmar Späth

ehemaliger Bürgermeister

Rudi Zanger, ein alter Weggefährte Kunzmanns, hatte zu dessen Abschied im Jahr 2002 vor allem die „Menschlichkeit, Fairness und Toleranz jedem Menschen gegenüber“ hervorgehoben, die ihn auszeichneten. Auch Kunzmanns Tatendrang, sein Idealismus und seine vielen neuen Ideen sorgten im Laufe seiner Tätigkeit in Muggensturm stets für höchste Wertschätzung. Der ehemalige Regionaldekan Erwin Bertsch hatte zu Kunzmanns Verabschiedung im Jahr 2002 betont, dass „man bei der Erzdiözese in den letzten 20 Jahren das Dekanat Rastatt/ Murgtal in sehr guten Händen wusste.“

Auf die Frage, was ihn in Muggensturm besonders in Erinnerung geblieben sei, sagte Kunzmann einmal : „Die Offenheit der Menschen und deren Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen.“ Ein Gemeindemitglied formulierte seine Eindrücke von dem einstigen Dekan einmal so: „Die Sonne strahlt, wenn Kunzmann kommt.“ Das Requiem für ihn wird am Freitag, 28. Juli, 16 Uhr in der Pfarrkirche Maria Königin der Engel gefeiert. Die Beerdigung ist anschließend auf dem Muggensturmer Friedhof.