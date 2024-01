Mit guter Laune trotzen die Narren in Muggensturm den kalten Füßen

Es ist der erste große Fastnachtsumzug der Saison am Sonntag in Muggensturm. 2.500 Hästräger und 7.000 Zuschauer feiern bei der Alte Gross die schwäbisch-alemannische Fastnacht.

Minus drei Grad Celsius zeigt das Thermometer, doch das kann echte Fastnachter nicht schrecken. Warme Schuhe, lange Unterhosen, ausreichend warme Getränke – „und beim Laufen wird uns sowieso warm“, sagt eine Hexe fast trotzig beim Aufstellen für den großen Fastnachtsumzug in Muggensturm.

2.500 Hästräger und rund 7.000 Zuschauer zünden dabei am Sonntagnachmittag ein Feuerwerk der guten Laune. Hexen, Geister, Wölfe, Teufel, Gnome und fünf Guggenmusikgruppen aus ganz Baden-Württemberg feiern mit der Alte Gross Muggensturm deren 35-jähriges Bestehen.

Alte-Gross-Zunftmeister Christian Altenbach ist überwältigt: 81 befreundete Fastnachtsgruppen sind angereist. Und schon ein Blick auf die Autokennzeichen lässt erahnen, dass sie nicht nur aus dem Umkreis Muggensturms kommen wie die Knöpfle aus Kuppenheim oder die Kirschdestorre aus Bischweier, die fast herlaufen könnten. Viele Nummernschilder beginnen mit „OG“ oder „KA“.

81 Gruppen, alle aus der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, sind in Muggensturm vertreten, viele auch aus dem Bereich Achern und dem Kinzigtal. Christian Altenbach, der am Festplatz den Umzug moderiert, stellt sie alle mit ihren Besonderheiten vor. Und hat für jede Gruppe auch den entsprechenden Ruf parat.

Los geht es tatsächlich mit einem kleinen Feuerwerk. Bürgermeister Johannes Kopp als „Däfelesbub“ läuft mit der Tafel „35 Jahre Alte Gross“ vorneweg. Er muss damit seine letztjährige Narrenstrafe einlösen. Warum er die bekommen hat, will die SWR-Reporterin von Christian Altenbach wissen. „Ganz einfach, weil er gewählt wurde“, sagt der. So ist das bei den Narren.

Angeführt vom Vierzahnteufel (Alexander Schäfer), folgt die Alte Gross, eine Figur aus der traditionellen Muggensturmer Straßenfastnacht. „Wir sind alte Großmütter“, erklärt Daniel Späth und stülpt sich seine Holzmaske über. Die ist innen mit Pferdehaar ausgekleidet, verrät der „Narrensamen“ auf die Frage, ob das auf Dauer nicht wehtut. Überhaupt, das ist doch Ehrensache, wenn man als Neun- oder Zehnjähriger beim Umzug mitlaufen darf.

Schon in der Umzugsspitze ist Musik drin: die Buschbachgugge geben den Ton an. Es folgen alle Muggensturmer Fastnachtsgruppen: GroKaGe, Muggedeifel, Schwarz-Weiß-Narren und „Dandele“. Letztere freuen sich schon aufs Schlämpeln am Schmutzigen Donnerstag, verrät eine Dame. Wie sie heißt? „Wir heißen alle Sabine“, mehr erfährt die Reporterin nicht, bekommt aber liebevoll noch ein Herz auf die Wange gemalt, damit sie auch ein bisschen närrisch ist.

Dabei bleibt es übrigens nicht: Drei „Konfettiduschen“, „Schläge“ mit der Saublase und diverse Farbtupfer im Gesicht kommen noch dazu. Alles moderat. Andere Zuschauerinnen werden gleich ganz in einen Konfettiwagen gezerrt.

Einsatzkräfte verzeichnen einen „friedlichen Verlauf“

Doch insgesamt bleibt alles friedlich. „Das ist kein Vergleich zum letzten Muggensturmer Umzug 2019“, sagt Einsatzleiter Matthias Förderer vom Polizeirevier Gaggenau. Zu acht ist das Revier vor Ort, weitere acht Bereitschaftspolizisten sind dabei. Und die Reiterstaffel aus Mannheim mit vier Pferden sichert im Hintergrund das Geschehen ab.

Auch die beiden Jugendschutzteams des Präventionsprojekts HaLT haben kaum etwas zu tun, wie sie berichten. „Lieber so“, sagen sie. Und auch das Rote Kreuz ist kaum gefragt. „Hauptsächlich die Kälte macht den Leuten zu schaffen“, heißt es dort.

„Seid ihr schon heiser?“, versucht derweil Christian Altenbach die letzten Umzugsgruppen zu Helau-Rufen zu motivieren. Und macht mit den Langsamen mit „weiterlaufen, weiterlaufen“ Beine. Die lassen sich beim Festplatz teils erschöpft auf die kalten Pflastersteine plumpsen und strecken alle viere von sich: „Jetzt erst mal eine heiße Wurscht.“

Besser hat es da der Narrennachwuchs: Warm eingepackt in Kinder- oder Bollerwagen, verschlafen so einige das große Spektakel. Während andere ihren Kindern auf dem Heimweg erklären müssen, dass die furchterregenden Gestalten „nur verkleidet“ waren. „Wie Schauspieler“, erklärt eine Mutter, und nimmt ihre Tochter tröstend in den Arm.

Tolle Kostüme sieht man übrigens auch bei den Zuschauern, die das Ereignis am Straßenrand gut gelaunt groß feiern. Die Freude ist offensichtlich groß, dass die fünfte Jahreszeit wieder beginnt. Da wird mitgetanzt und „Narri, narro“ gerufen bis zur Heiserkeit.

Das hilft ja gegen fast alles. Allerdings nicht gegen kalte Füße – und die bekommen am Sonntag doch einige. Und so gehen viele schon, bevor der Umzug fertig ist. Den ganz und gar Närrischen kann das nichts anhaben: Sie feiern weiter in der Alten Kelter und auf dem Festplatz. Da kann man sich schließlich warmtanzen oder -trinken.