Motorradfahrer bei Unfall nahe Muggensturm verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Maifeiertag bei einem Verkehrsunfall in Muggensturm so schwer verletzt worden, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Motorrad wird mehrere Meter weit geschleudert

Der Polizei zufolge waren das Motorrad und ein Pkw am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr im Kreuzungsbereich der L67 und der Karlsruher Straße kollidiert. Das Motorrad des Verunglückten kam mehrere Meter entfernt in einem Graben zum Liegen.

Zur Schwere der Verletzungen, die der Motorradfahrer erlitten hat, konnte ein Polizeisprecher auf Anfrage keine Angaben machen. Sowohl am Motorrad als auch am Pkw entstand Totalschaden. Zur Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden.