Gegen die Erweiterungspläne der Mülldeponie in Gaggenau-Oberweier hat sich vor Ort eine Bürgerinitiative gebildet. Auch in den Nachbargemeinden Muggensturm und Bischweier formiert sich Widerstand.

In der Vergangenheit hat es den Muggensturmern je nach Windrichtung oft gestunken. Die Häuser am Ortsrand liegen nur etwas mehr als zwei Kilometer Luftlinie entfernt von der Mülldeponie in Gaggenau-Oberweier. Auch Bischweier befindet sich in diesem Dunstkreis der Entsorgungsanlage. Dementsprechend verfolgen Anwohner und auch die Verwaltungen der Gemeinden die Erweiterungspläne für die Deponie kritisch.

„Die Muggensturmer kennen das Thema seit Jahrzehnten“, sagt Bürgermeister Dietmar Späth (FW). Die Auswirkungen der Anlage „Hintere Dollert“ beschreibt er zumindest früher als „sehr, sehr intensiv“.

Bei bestimmten Wetterlagen sei der Himmel diesig gewesen. Das habe sich im Lauf der Zeit durch technische Neuerungen zwar verbessert, die Bürger seien aber bis heute sensibilisiert.